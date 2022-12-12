Алексейчик (Тхорик) (не известно) Мелания Феликсовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1904 ст.
Дочь: Алексейчик (тхорик) Мария Осиповна
Отец ребёнка: Алексейчик (тхорик) Иван Осипович
Бракосочетание
До 1904 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно