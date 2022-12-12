Алексейчик (Тхорик) (не известно) Мелания Феликсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексейчик (Тхорик) (не известно) Мелания Феликсовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1904 ст.

Дочь: Алексейчик (тхорик) Мария Осиповна

Отец ребёнка: Алексейчик (тхорик) Иван Осипович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
До 1904 ст.

Муж: Алексейчик (тхорик) Иван Осипович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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