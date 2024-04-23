Костенкова (Тершукова) Нюра Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костенкова (Тершукова) Нюра Никаноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1924 г.р.
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1929 г.р.
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Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Тершуков Никанор (Николаевич)

Мать: Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Костенков Николай Ефимович

Отец ребёнка: Костенков Ефим Ильич

Рождение ребёнка
21.10.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костенков Ефим Ильич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Костенкова) Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Костенков Ефим Ильич

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костенков Ефим Ильич

Смерть
1995
Причина смерти: Старость

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