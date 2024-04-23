Костенкова (Тершукова) Нюра Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1995
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Тершуков Никанор (Николаевич)
Мать: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Костенков Николай Ефимович
Отец ребёнка: Костенков Ефим Ильич
Рождение ребёнка
21.10.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костенков Ефим Ильич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Костенкова) Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Костенков Ефим Ильич
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костенков Ефим Ильич
Смерть
1995
Причина смерти: Старость