Немудрова (Немудрова) Вера Николаевна
Место рождения
Дата рождения04.11.1928
Дата смерти07.06.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель русского, литературы
Рождение ребёнка
31.07.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куйвашев Юрий Александрович
Рождение ребёнка
10.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куйвашев Юрий Александрович
Смерть
07.06.2016
Похороны
Неизвестно
Городское кладбище