Немудрова (Немудрова) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немудрова (Немудрова) Вера Николаевна

Место рождения

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.11.1928

Дата смерти

07.06.2016

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1928

Отец: Немудров Николай Фёдорович

Мать: Немудрова (Прохорова) Мария Павловна

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куйвашев Юрий Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
учитель русского, литературы
Рождение ребёнка
31.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куйвашев Юрий Александрович

Рождение ребёнка
10.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куйвашев Юрий Александрович

Смерть
07.06.2016
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Городское кладбище

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