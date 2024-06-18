Выгловский Филипп Степанович 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Выгловский Филипп Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Выгловский Степан Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Выгловский Фома Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Выгловская Ольга Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Выгловский Алексей Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Выгловская Василиса Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Выгловская Прасковья Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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