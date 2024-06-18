Выгловский Филипп Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Выгловский Степан Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Выгловский Фома Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Выгловская Ольга Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Выгловский Алексей Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Выгловская Василиса Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Выгловская Прасковья Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно