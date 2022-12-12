Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Иванович

Иван Иванович

avatar

Место рождения

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1760 г.р.

Мать

1766 г.р.

Жена

1793 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Иван Григорьевич

Мать: Мария Ивановна

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
17.07.1815

Жена: Васса Ивановна

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Поезжане | Иван Иванов, Прохор Алексиев (Фалейка) | Василий Григорьев (Посохово)
Рождение ребёнка
12.03.1820

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Васса Ивановна

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close