Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Иван Григорьевич
Мать: Мария Ивановна
Бракосочетание
17.07.1815
Жена: Васса Ивановна
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Поезжане | Иван Иванов, Прохор Алексиев (Фалейка) | Василий Григорьев (Посохово)
Рождение ребёнка
12.03.1820
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Васса Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно