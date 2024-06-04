(Торхова) Катерина Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Торхова) Катерина Еремеева

Место рождения

поч. Малашков, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Около 1687 г.р.

Мать

Около 1685 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: Шатунов Еремей Терентьев

Мать: Шатунова Настасья

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1717

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