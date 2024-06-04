(Торхова) Катерина Еремеева
Место рожденияпоч. Малашков, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1709
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709
Отец: Шатунов Еремей Терентьев
Мать: Шатунова Настасья
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1717