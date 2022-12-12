Панахно Акулина (Химия)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Панахно Евстафий Иванович
Отец ребёнка: Панахно Иван Петрович
Тамбукан, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
26.08.1903
Отец ребёнка: Панахно Иван Петрович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Панахно Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панахно Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Панахно Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панахно Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панахно Мария Ивановна
Отец ребёнка: Панахно Иван Петрович
Смерть
Неизвестно
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край