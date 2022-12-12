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Панахно Акулина (Химия)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Панахно Евстафий Иванович

Отец ребёнка: Панахно Иван Петрович

Тамбукан, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
26.08.1903

Сын: Панахно Иван Иванович

Отец ребёнка: Панахно Иван Петрович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Панахно Николай Иванович

Отец ребёнка: Панахно Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панахно Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панахно Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Панахно Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панахно Михаил Иванович

Отец ребёнка: Панахно Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панахно Мария Ивановна

Отец ребёнка: Панахно Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
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