Игнатьев Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатьева Амелия Павловна
Мать ребёнка: Игнатьева Анна Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатьева Алиса Павловна
Мать ребёнка: Игнатьева Анна Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно