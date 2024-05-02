Игнатьев Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьев Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатьева Амелия Павловна

Мать ребёнка: Игнатьева Анна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатьева Алиса Павловна

Мать ребёнка: Игнатьева Анна Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатьева Анна Константиновна

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