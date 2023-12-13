Гоголевская (Пятыгина) Нина Павловна
Место рождениядеревня Кыртомка, Алапаевский район, Свердловская область
Дата рождения04.01.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1977
Дочь: Морозова (Гоголевская) Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Гоголевский Владимир Александрович
Рождение ребёнка
15.03.1981
Дочь: Скачкова (Гоголевская) Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Гоголевский Владимир Александрович