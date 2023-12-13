Гоголевская (Пятыгина) Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоголевская (Пятыгина) Нина Павловна

Гоголевская (Пятыгина) Нина Павловна

avatar

Место рождения

деревня Кыртомка, Алапаевский район, Свердловская область

Дата рождения

04.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1958

Отец: Пятыгин Павел Алексеевич

Мать: Пятыгина (Мерляк) Ольга Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гоголевский Владимир Александрович

Рождение ребёнка
15.03.1977

Дочь: Морозова (Гоголевская) Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Гоголевский Владимир Александрович

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.03.1981

Дочь: Скачкова (Гоголевская) Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Гоголевский Владимир Александрович

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.