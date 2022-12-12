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Котов Матвей Васильевич

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Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Котов Василий Иванович

Мать: не указана

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Котова Евдокия Афанасьевна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1761

Сын: Котов Ефим Матвеевич

Мать ребёнка: Котова Евдокия Афанасьевна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Евдокия Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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