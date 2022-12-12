Котов Матвей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Котов Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Котова Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Котов Ефим Матвеевич
Мать ребёнка: Котова Евдокия Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно