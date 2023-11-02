Хохлов Евгений Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлов Евгений Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1977

Пол

Мужской

Отец

1948 г.р.

Мать

1954 г.р.

Жена

Не указана

Дети

2004 г.р.
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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1977

Отец: Хохлов Владимир Кириллович

Мать: Хохлова (Гололобова) Тамара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
21.05.2004

Дочь: (Хохлова) Полина Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
09.04.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.01.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область

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