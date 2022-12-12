Нужная Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нужная Татьяна Владимировна

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Место рождения

Шестеринцы, Черкаська область

Дата рождения

10.08.1939

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Шестеринцы, Черкаська область
Место жительства
С 1939
Шестеринцы, Черкаська область
Рождение ребёнка
02.10.1971

Дочь: Нужная Инна Васильевна

Отец ребёнка: Нужный Василий Афанасьевич

Шестеринцы, Черкаська область
Рождение ребёнка
03.08.1974

Сын: Нужный Александр Васильевич

Отец ребёнка: Нужный Василий Афанасьевич

Шестеринцы, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нужный Василий Афанасьевич

Шестеринцы, Черкаська область
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