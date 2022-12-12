Нужная Татьяна Владимировна
Место рождения
Дата рождения10.08.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1939
Рождение ребёнка
02.10.1971
Дочь: Нужная Инна Васильевна
Отец ребёнка: Нужный Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
03.08.1974
Сын: Нужный Александр Васильевич
Отец ребёнка: Нужный Василий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно