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Авджян Шушаник Грайровна

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Место рождения

Разбитый Котел, город-курорт Сочи, Краснодарский край

Дата рождения

1952

Пол

Женский

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Авджян Грайр Вартанович

Мать: Авджян Вартануш Вартановна

Разбитый Котел, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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