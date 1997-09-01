Дубинский Борис Павлович
Место рождения
Дата рождения31.08.1934
Дата смерти01.09.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.09.1997