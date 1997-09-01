Дубинский Борис Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинский Борис Павлович

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

31.08.1934

Дата смерти

01.09.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
13.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
29.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
01.09.1997
Пермь, Пермский, Пермский край

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