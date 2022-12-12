Дергунов Степан Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дергунов Степан Федорович

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Место рождения

Семёновка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Семёновка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Путешествие
16.04.1917 ст.
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Прибытие в госпиталь после ранения
Смерть
Неизвестно
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