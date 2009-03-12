Еникеева (Шарафисламова) Мадания Гимадельисламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еникеева (Шарафисламова) Мадания Гимадельисламовна

Место рождения

Сибады, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

После 1924

Дата смерти

12.03.2009

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕЕ
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Место
Комментарий
Рождение
После 1924

Отец: Шарафисламов Гимадельислам

Мать: не указана

Сибады, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еникеев Саид Изатдинович

Буланаш, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еникеев Саид Изатдинович

Сибады, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еникеев Саид Изатдинович

Буланаш, Артемовский, Свердловская область
Смерть
12.03.2009
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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