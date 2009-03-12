Еникеева (Шарафисламова) Мадания Гимадельисламовна
Место рождения
Дата рожденияПосле 1924
Дата смерти12.03.2009
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1924
Отец: Шарафисламов Гимадельислам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1957
Рождение ребёнка
02.07.1958
Рождение ребёнка
18.11.1960
Смерть
12.03.2009
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург