Прасковья Матвеева
Место рождения
Дата рождения20.07.1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1815 ст.
Отец: Матвей Андреев
Мать: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
20.06.1836 ст.
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Федоров
Рождение ребёнка
07.10.1838 ст.
Сын: Филипп Яковлев
Отец ребёнка: Яков Федоров
Рождение ребёнка
25.08.1841 ст.
Сын: Александр Яковлев
Отец ребёнка: Яков Федоров
Рождение ребёнка
14.04.1844 ст.
Сын: Василий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Федоров
Смерть
Неизвестно