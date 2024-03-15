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Прасковья Матвеева

Место рождения

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

20.07.1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1815 ст.

Отец: Матвей Андреев

Мать: Агафья Иванова

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.06.1836 ст.

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.10.1838 ст.

Сын: Филипп Яковлев

Отец ребёнка: Яков Федоров

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.08.1841 ст.

Сын: Александр Яковлев

Отец ребёнка: Яков Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.04.1844 ст.

Сын: Василий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Федоров

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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