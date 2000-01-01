Савинова (Рогушина) Анна Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинова (Рогушина) Анна Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Саечникова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Савинов Иван Абрамович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Савинов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Савинов Иван Абрамович

Рождение ребёнка
07.10.1888

Сын: Савинов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Савинов Иван Абрамович

Смерть
Неизвестно
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