Савинова (Рогушина) Анна Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Саечникова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Савинов Иван Абрамович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Савинов Иван Абрамович
Рождение ребёнка
07.10.1888
Отец ребёнка: Савинов Иван Абрамович
Смерть
Неизвестно