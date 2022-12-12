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Есипов Николай Сергеевич

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Место рождения

Астафьево, Тирибревская волость, Александровский уезд

Дата рождения

21.08.1864 ст.

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1864 ст.

Отец: Есипов Сергей Васильевич

Мать: Есипова Ольга Степановна

Астафьево, Тирибревская волость, Александровский уезд
Крещение
30.08.1864 ст.
Мякишево, Александровский муниципальный район, Владимирская область
В Петропавловской церкви села Мякишева
Образование
С 1874 по 1884
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Учился в Ярославской мужской гимназии
Образование
С 1884 по 1890 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Студент медицинского факультета Императорского Московского Университета
Работа или профессия
09.11.1890 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Утвержден в звании лекаря
Работа или профессия
С 24.12.1890 ст.
Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Земским врачом Бийского уезда Костромской губернии
Бракосочетание
Между 1891 и 1892 ст.

Жена: Есипова Анна Петровна

Вероятнее всего жена из Костромской губернии
Работа или профессия
С 1892 по 1900 ст.
Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Земский врач
Рождение ребёнка
11.08.1894 ст.

Дочь: Есипова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Есипова Анна Петровна

Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.07.1895 ст.

Сын: Есипов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Есипова Анна Петровна

Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
С 22.08.1895 ст.
Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Титулярным советником с указанного числа
Работа или профессия
С 12.03.1896 ст.
Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
коллежским асессором с указанного числа
Рождение ребёнка
30.01.1898 ст.

Сын: Есипов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Есипова Анна Петровна

Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
С 15.05.1898 ст.
Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Надворным советником с указанного числа
Работа или профессия
06.07.1900 ст.
Варнавино, Варнавинский муниципальный район, Нижегородская область
Приказом Министра Финансово назначен помощником податного инспектора Варнавинского уезда Костромской губернии Прошение от 11.02.1900 земского врача Буйского уезда Костромской губ. Николая Сергеевича ... Показать все
Рождение ребёнка
09.12.1900 ст.

Сын: Есипов Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Есипова Анна Петровна

Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
С 1901 по 1903 ст.
Кострома, город Кострома, Костромская область
Податной инспектор
Работа или профессия
09.07.1902 ст.
Назначен податным инспектором Буреинско-Селемджинского участка Амурской обл. с указанного числа
Работа или профессия
07.01.1903 ст.
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Перемещён в Благовещенск по прошению
Рождение ребёнка
21.08.1903 ст.

Дочь: Есипова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Есипова Анна Петровна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Есть копия выписки из метрической книги
Работа или профессия
С 1903 по 1915
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Податной инспектор. В 1915 году - статский советник. Проживал по улице Артиллерийской, 40, в собственном доме.
Работа или профессия
С 30.12.1904 по 19.05.1905 ст.
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Управляющим Амурской Казенной Палатой назначен заместителем его в заседаниях Амурского областного по городским делам присутствия до возвращения Дулетова из отпуска
Работа или профессия
С 17.06.1905 ст.
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Назначен представителем Министерства Финансов и заместителем управляющего Казённой Палатой вместо податного инспектора Дулетова
Работа или профессия
С 05.04.1906
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Назначен членом от Министерства Финансов в Амурский областной комитета призрения детей погибших в войне с Японией
Работа или профессия
С 05.07.1906 ст.
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Назначен в комиссию по рассмотрению расходных смет на 1907 г. по переселенческому делу
Работа или профессия
С 25.11.1906 ст.
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Статским советником с указанного числа. Ассигновано добавочное жалование 300 рублей в год
Рождение ребёнка
07.11.1910

Сын: Есипов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Есипова Анна Петровна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Есть копия выписки из метрической книги
Работа или профессия
01.08.1915 ст.
Галич, город Галич, Костромская область
Уволен по болезни по прошению. Вернулся в г. Галич Костромской губернии
Смерть
После 1916
Галич, город Галич, Костромская область
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