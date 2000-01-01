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Жаров Фотий Семёнович

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Место рождения

Тарасово, Удмуртская Республика Россия

Дата рождения

Между 1750 и 1751

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1750 и 1751

Отец: Жаров Семён Иванович

Мать: Жарова Евдокия Кондратьевна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1776

Сын: Жаров Захар Фотиевич

Мать ребёнка: Жарова Анна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1779 и 1780

Сын: Жаров Михей Фотиевич

Мать ребёнка: Жарова Анна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1787 и 1788

Дочь: Мельникова Фекла Фотиевна

Мать ребёнка: Жарова Анна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1816
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