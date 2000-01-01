Жаров Фотий Семёнович
Место рожденияТарасово, Удмуртская Республика Россия
Дата рожденияМежду 1750 и 1751
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1750 и 1751
Отец: Жаров Семён Иванович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1776
Сын: Жаров Захар Фотиевич
Мать ребёнка: Жарова Анна
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1779 и 1780
Сын: Жаров Михей Фотиевич
Мать ребёнка: Жарова Анна
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1787 и 1788
Дочь: Мельникова Фекла Фотиевна
Мать ребёнка: Жарова Анна
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1816