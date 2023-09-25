Яндыганов герман николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яндыганов герман николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1962

Пол

Мужской

Добавил:

нс
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сморкалова Надежда Германовна

Мать ребёнка: Яндыганова АВГУСТА АНАТОЛЬЕВНА

Рождение ребёнка
14.12.1984

Сын: Яндыганов НИКОЛАЙ ГЕРМАНОВИЧ

Мать ребёнка: Яндыганова АВГУСТА АНАТОЛЬЕВНА

Рождение ребёнка
21.02.1989

Дочь: Коскина МАРИНА ГЕРМАНОВНА

Мать ребёнка: Яндыганова АВГУСТА АНАТОЛЬЕВНА

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