Яндыганов герман николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сморкалова Надежда Германовна
Мать ребёнка: Яндыганова АВГУСТА АНАТОЛЬЕВНА
Рождение ребёнка
14.12.1984
Сын: Яндыганов НИКОЛАЙ ГЕРМАНОВИЧ
Мать ребёнка: Яндыганова АВГУСТА АНАТОЛЬЕВНА
Рождение ребёнка
21.02.1989
Дочь: Коскина МАРИНА ГЕРМАНОВНА
Мать ребёнка: Яндыганова АВГУСТА АНАТОЛЬЕВНА