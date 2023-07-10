Гладских (Мананникова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Сын: Гладских Николай Михайлович
Отец ребёнка: Гладских Михаил Данилович
Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно