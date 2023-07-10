Гладских (Мананникова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладских (Мананникова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладских Михаил Данилович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Гладских Николай Михайлович

Отец ребёнка: Гладских Михаил Данилович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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