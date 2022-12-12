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Морозов Сергей

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Место рождения

Забелышинская волость, Климовичский уезд, Могилевской губернии

Дата рождения

1878

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Морозов Иван

Мать: не указана

Забелышинская волость, Климовичский уезд, Могилевской губернии
Забелышинская волость, Климовичский уезд, Могилевской губернии
Рождение ребёнка
1909

Сын: Морозов Иван

Мать ребёнка: Морозова Варвара

Рождение ребёнка
15.03.1915

Дочь: Гавшина Евдокия

Мать ребёнка: Морозова Варвара

Рождение ребёнка
03.05.1916

Дочь: Летова Мария

Мать ребёнка: Морозова Варвара

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Морозова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Александр

Мать ребёнка: Морозова Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Варвара

Смерть
1945
Сива, Сивинский муниципальный район, Пермский край
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