Морозов Сергей
Место рожденияЗабелышинская волость, Климовичский уезд, Могилевской губернии
Дата рождения1878
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1878
Отец: Морозов Иван
Мать: не указана
Забелышинская волость, Климовичский уезд, Могилевской губернии
Забелышинская волость, Климовичский уезд, Могилевской губернии
Рождение ребёнка
1909
Сын: Морозов Иван
Мать ребёнка: Морозова Варвара
Рождение ребёнка
15.03.1915
Дочь: Гавшина Евдокия
Мать ребёнка: Морозова Варвара
Рождение ребёнка
03.05.1916
Дочь: Летова Мария
Мать ребёнка: Морозова Варвара
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Морозова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Александр
Мать ребёнка: Морозова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Варвара
Смерть
1945
Сива, Сивинский муниципальный район, Пермский край