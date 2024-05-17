Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлизавета

Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Кондрашкин Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Дмитриевна

Отец ребёнка: Кондрашкин Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
19.05.?

Дочь: Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Кондрашкин Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашкин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Кондрашкин Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
20.05.?

Сын: Кондрашкин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Кондрашкин Дмитрий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашкин Дмитрий Павлович

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