Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Кондрашкин Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Дмитриевна
Отец ребёнка: Кондрашкин Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
19.05.?
Дочь: Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Кондрашкин Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашкин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Кондрашкин Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
20.05.?
Сын: Кондрашкин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Кондрашкин Дмитрий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно