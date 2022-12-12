Суровцова Юлия Клавдиановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1898
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Спирова Анна Аифаловна
Отец ребёнка: Суровцов Аифал Иринархович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Суровцов Пантелеймон Аифалович
Отец ребёнка: Суровцов Аифал Иринархович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Суровцова Нина Аифаловна
Отец ребёнка: Суровцов Аифал Иринархович
Рождение ребёнка
05.11.1906
Сын: Суровцов Виктор Аифалович
Отец ребёнка: Суровцов Аифал Иринархович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Суровцов Аркадий Аифалович
Отец ребёнка: Суровцов Аифал Иринархович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Суровцов Клавдиан Аифалович
Отец ребёнка: Суровцов Аифал Иринархович
Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно