Суровцова Юлия Клавдиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова Юлия Клавдиановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1898

Муж: Суровцов Аифал Иринархович

Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Спирова Анна Аифаловна

Отец ребёнка: Суровцов Аифал Иринархович

Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Суровцов Пантелеймон Аифалович

Отец ребёнка: Суровцов Аифал Иринархович

Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Суровцова Нина Аифаловна

Отец ребёнка: Суровцов Аифал Иринархович

Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.11.1906

Сын: Суровцов Виктор Аифалович

Отец ребёнка: Суровцов Аифал Иринархович

Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Суровцов Аркадий Аифалович

Отец ребёнка: Суровцов Аифал Иринархович

Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Суровцов Клавдиан Аифалович

Отец ребёнка: Суровцов Аифал Иринархович

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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