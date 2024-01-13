Некрасов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1912

Дата смерти

24.04.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
24.04.1990
Комсомольск-на-Амуре
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