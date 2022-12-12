Гриневский Александр Степанович
Место рождения
Дата рождения11.08.1880
Дата смерти08.07.1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1896 по 1902
Одесса, Украина
Место жительства
С 1902 по 1903
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1917 по 1929
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
08.07.1932
Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым