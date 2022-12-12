Гриневский Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриневский Александр Степанович

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Место рождения

Слободской, город Слободской, Кировская область

Дата рождения

11.08.1880

Дата смерти

08.07.1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Слободской, город Слободской, Кировская область
Место жительства
С 1896 по 1902
Одесса, Украина
Место жительства
С 1902 по 1903
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1917 по 1929
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
08.07.1932
Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
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