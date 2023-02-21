Ильин Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильин Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Ильина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Ильина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
29.08.1923

Дочь: Ильина Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Ильина Александра Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
дворник (Москва)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Зинаида Алексеевна

Мать ребёнка: Ильина Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Александра Ивановна

Смерть
1974
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