Ильин Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Ильина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Ильина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
29.08.1923
Дочь: Ильина Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Ильина Александра Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
дворник (Москва)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина Зинаида Алексеевна
Мать ребёнка: Ильина Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1974