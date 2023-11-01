Иванов Андрей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1983
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1983
Отец: Иванов Геннадий
Мать: Иванова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
22.03.2007
Дочь: Иванова София Андреевна
Бракосочетание
12.09.2014
Жена: Иванова Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
31.01.2015
Дочь: Иванова Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Иванова Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
02.09.2019
Мать ребёнка: Иванова Ольга Сергеевна