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Иванов Андрей Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1983

Отец: Иванов Геннадий

Мать: Иванова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
22.03.2007

Дочь: Иванова София Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
12.09.2014

Жена: Иванова Ольга Сергеевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
31.01.2015

Дочь: Иванова Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Иванова Ольга Сергеевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
02.09.2019

Сын: Иванов Даниил Андреевич

Мать ребёнка: Иванова Ольга Сергеевна

Самара, Самара, Самарская область
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