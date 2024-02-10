Янкович Ольга Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.02.?
Дочь: Протасевич (Янкович) Мария Евгеньевна
Отец ребёнка: Янкович Евгений Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Янкович Владимир Егеньевич
Отец ребёнка: Янкович Евгений Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Янкович Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Янкович Евгений Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Янкович Анатолий Евгеньевич
Отец ребёнка: Янкович Евгений Федорович
Рождение ребёнка
05.07.1957
Сын: Янкович Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Янкович Евгений Федорович
Смерть
Неизвестно