Янкович Ольга Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янкович Ольга Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.?

Отец: Тимофей

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
09.02.?

Дочь: Протасевич (Янкович) Мария Евгеньевна

Отец ребёнка: Янкович Евгений Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янкович Владимир Егеньевич

Отец ребёнка: Янкович Евгений Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янкович Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Янкович Евгений Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янкович Анатолий Евгеньевич

Отец ребёнка: Янкович Евгений Федорович

Рождение ребёнка
05.07.1957

Сын: Янкович Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Янкович Евгений Федорович

Смерть
Неизвестно

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