Лисица Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисица Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лисица) Ольга Семёновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисица Емельян Семёнович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисица Фёдор Семёнович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1912

Сын: Лисица Поликарп Семёнович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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