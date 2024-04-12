(Ладыгина) Васса Яковлевна
Место рождения
Дата рождения14.08.1880
Дата смерти03.04.1883
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1880
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 375 (1880) - с Новоспасское, Ново-Михайловка, Добринка, Александровка Восприемники: Ладыгин Василий Савельев, Медведева Ирина Иванова
Смерть
03.04.1883
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 471 (1883) - с Дмитриевка, Ново-Спасское, Ново-Михайловка, Добринка