(Ладыгина) Васса Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ладыгина) Васса Яковлевна

(Ладыгина) Васса Яковлевна

Место рождения

Алексеевка

Дата рождения

14.08.1880

Дата смерти

03.04.1883

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1880

Отец: Ладыгин Яков Евсеевич

Мать: Ладыгина Акилина Лаврентьевна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 375 (1880) - с Новоспасское, Ново-Михайловка, Добринка, Александровка Восприемники: Ладыгин Василий Савельев, Медведева Ирина Иванова
Смерть
03.04.1883
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 471 (1883) - с Дмитриевка, Ново-Спасское, Ново-Михайловка, Добринка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close