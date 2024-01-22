Кравцова (Йовбак) Олена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцова (Йовбак) Олена Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Йовбак Павел Павлович

Мать: Йовбак (Кожушко) Ада Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравцова Андрей Александрович

Отец ребёнка: Кравцов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кравцова) Дарья Александровна

Отец ребёнка: Кравцов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кравцова) Вера Александровна

Отец ребёнка: Кравцов Александр Иванович

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