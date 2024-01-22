Кравцова (Йовбак) Олена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравцова Андрей Александрович
Отец ребёнка: Кравцов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кравцова) Дарья Александровна
Отец ребёнка: Кравцов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кравцова) Вера Александровна
Отец ребёнка: Кравцов Александр Иванович