Марфа Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Стефан Фокин
Бракосочетание
28.01.1879
Муж: Родион Трофимов
Рождение ребёнка
17.12.1879
Дочь: Екатерина Родионова
Отец ребёнка: Родион Трофимов
Рождение ребёнка
08.07.1888
Сын: Михаил Родионов
Отец ребёнка: Родион Трофимов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно