Марфа Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Стефан Фокин

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1879

Муж: Родион Трофимов

Рождение ребёнка
17.12.1879

Дочь: Екатерина Родионова

Отец ребёнка: Родион Трофимов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.07.1888

Сын: Михаил Родионов

Отец ребёнка: Родион Трофимов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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