Кукушкина Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1902
Отец ребёнка: Кукушкин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кукушкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сахарова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Кукушкин Иван
Смерть
Неизвестно