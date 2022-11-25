Кукушкина Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКукушкина Анастасия Васильевна

Кукушкина Анастасия Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1902

Сын: Кукушкин Яков Иванович

Отец ребёнка: Кукушкин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукушкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахарова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Кукушкин Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close