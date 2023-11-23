Агриппина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лавров Петр Матвеев
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Лаврова) Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Лавров Петр Матвеев
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Лаврова) Марфа Петрова
Отец ребёнка: Лавров Петр Матвеев
Смерть
Неизвестно