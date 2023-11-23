Агриппина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавров Петр Матвеев

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Лаврова) Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Лавров Петр Матвеев

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Лаврова) Марфа Петрова

Отец ребёнка: Лавров Петр Матвеев

Смерть
Неизвестно

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