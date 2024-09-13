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Туленков Константин Петрович

Место рождения

Ветлянка

Дата рождения

13.09.1912

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1912

Отец: Туленков (Рожков) Петр Степанович

Мать: Туленкова (Батракова) Пелагея Ивановна

Запись о рождении ЦГАСО ..... 187об-188 Приход села Киндяковка https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8994-J9S8-K?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7K-TFGT&action=view
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туленкова (Сухарева) Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
01.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Туленкова (Сухарева) Клавдия Федоровна

Смерть
1995

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