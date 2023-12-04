Ишалин Шарип
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Ишали
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бадигульзямал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульчира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салиха
Рождение ребёнка
1785
Сын: Шарипов Калгуль
Мать ребёнка: Салиха
Рождение ребёнка
1802
Сын: Шарипов Мухаметкул
Мать ребёнка: Салиха
Рождение ребёнка
1803
Сын: Шарипов Мухаметгали
Мать ребёнка: Салиха
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Шарипова Сандугач
Мать ребёнка: Бадигульзямал
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Шарипова Сариямал
Мать ребёнка: Бадигульзямал
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Шарипова Хусниямал
Мать ребёнка: Бадигульзямал
Рождение ребёнка
1814
Смерть
Неизвестно