Ишалин Шарип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишалин Шарип

Место рождения

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Ишали

Мать: не указана

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадигульзямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульчира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салиха

Рождение ребёнка
1785

Сын: Шарипов Калгуль

Мать ребёнка: Салиха

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Сын: Шарипов Мухаметкул

Мать ребёнка: Салиха

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Шарипов Мухаметгали

Мать ребёнка: Салиха

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Шарипова Сандугач

Мать ребёнка: Бадигульзямал

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Шарипова Сариямал

Мать ребёнка: Бадигульзямал

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Шарипова Хусниямал

Мать ребёнка: Бадигульзямал

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Сахибямал

Мать ребёнка: Гульчира

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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