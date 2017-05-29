Красавин Даниил Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красавин Даниил Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.2017

Дочь: Красавина Таисия Данииловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.11.2020

Сын: Красавин Давид Даниилович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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