Красавин Даниил Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.2017
Дочь: Красавина Таисия Данииловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.11.2020
Сын: Красавин Давид Даниилович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности