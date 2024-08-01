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Зуев Спиридон Алексеевич

Место рождения

Чикман

Дата рождения

09.12.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1873 ст.

Отец: Зуев Алексей Никифоров

Мать: Зуева Татьяна Стефанова

Бракосочетание
1890 ст.

Жена: Зуева Параскева Андреевна

Чикман, Тагильский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
20.11.1899 ст.

Сын: Зуев Петр Спиридонович

Мать ребёнка: Зуева Параскева Андреевна

Чикман, Пермский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно
Бердышево, Большесосновский муниципальный район, Пермский край

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