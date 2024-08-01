Зуев Спиридон Алексеевич
Место рожденияЧикман
Дата рождения09.12.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1873 ст.
Отец: Зуев Алексей Никифоров
Мать: Зуева Татьяна Стефанова
Бракосочетание
1890 ст.
Чикман, Тагильский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
20.11.1899 ст.
Мать ребёнка: Зуева Параскева Андреевна
Чикман, Пермский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно
Бердышево, Большесосновский муниципальный район, Пермский край