Красносельская (Симакова) Юлия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Симаков Яков Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрохина (Красносельская) Галина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красносельский Анатолий Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макаркина Людмила Александровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно