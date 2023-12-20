Красносельская (Симакова) Юлия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красносельская (Симакова) Юлия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Симаков Яков Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрохина (Красносельская) Галина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красносельский Анатолий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макаркина Людмила Александровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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