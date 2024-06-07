Сергиенко/Ожиганова Марфа (Старшая Сестра) Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сергиенко/Ожиганова Марфа (Старшая Сестра) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ожиганов Иван

Мать: Ожиганова Устиния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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