(Зарубина) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1886
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1886
Отец: Зарубин Николай Онуфриевич
Мать: Дарья Степановна
Рождение ребёнка
20.01.1908
Отец ребёнка: Зарубин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
13.01.1913
Дочь: Анисья Алексеевна
Отец ребёнка: Зарубин Алексей Степанович
Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Рождение ребёнка
1918
Сын: Зарубин Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Зарубин Алексей Степанович
Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Рождение ребёнка
19.07.1923
Сын: Зарубин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Зарубин Алексей Степанович
Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Рождение ребёнка
30.11.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зарубин Алексей Степанович
Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зарубин Алексей Степанович