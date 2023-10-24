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(Зарубина) Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1886

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1886

Отец: Зарубин Николай Онуфриевич

Мать: Дарья Степановна

Рождение ребёнка
20.01.1908

Сын: Зарубин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Зарубин Алексей Степанович

Рождение ребёнка
13.01.1913

Дочь: Анисья Алексеевна

Отец ребёнка: Зарубин Алексей Степанович

Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Рождение ребёнка
1918

Сын: Зарубин Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Зарубин Алексей Степанович

Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Рождение ребёнка
19.07.1923

Сын: Зарубин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Зарубин Алексей Степанович

Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Рождение ребёнка
30.11.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зарубин Алексей Степанович

Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зарубин Алексей Степанович

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