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Вавренюк Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Вавренюк Неизвестно

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Пучек Зинаида Федоровна

Мать ребёнка: Кабачинская Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Вавренюк Алексей Федорович

Мать ребёнка: Кабачинская Мария Андреевна

Рождение ребёнка
19.04.1915

Дочь: Вавренюк Лариса Федоровна

Мать ребёнка: Кабачинская Мария Андреевна

Эта дата - загадка для всей семьи. Судя по выяснившимся подробностям (рождение в субботу накануне Вербного воскресения), реальная дата рождения - 19 апреля 1913 года. Стиль непонятен
Смерть
1930
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