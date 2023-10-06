Вавренюк Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1930
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Вавренюк Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Пучек Зинаида Федоровна
Мать ребёнка: Кабачинская Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Вавренюк Алексей Федорович
Мать ребёнка: Кабачинская Мария Андреевна
Рождение ребёнка
19.04.1915
Дочь: Вавренюк Лариса Федоровна
Мать ребёнка: Кабачинская Мария Андреевна
Эта дата - загадка для всей семьи. Судя по выяснившимся подробностям (рождение в субботу накануне Вербного воскресения), реальная дата рождения - 19 апреля 1913 года. Стиль непонятен
Смерть
1930