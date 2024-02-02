Ломтева Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломтева Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1943

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1943

Отец: Петров Иван Григорьевич

Мать: не указана

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