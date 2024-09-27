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Петр Лифанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Рыгалин Лифан Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Парфентьевна

Место жительства
Неизвестно
Леонтьево, Сандыревская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
1705

Дочь: Устинья Петровна

Мать ребёнка: Прасковья Парфентьевна

Смерть
Неизвестно

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