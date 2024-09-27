Петр Лифанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: Рыгалин Лифан Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Парфентьевна
Место жительства
Неизвестно
Леонтьево, Сандыревская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Устинья Петровна
Мать ребёнка: Прасковья Парфентьевна
Смерть
Неизвестно