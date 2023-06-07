Мария Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: Гаврила Назаров
Мать: Ефимья Сидорова
Место жительства
1715
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, сельцо Васильевское | РГАДА 350-1-108
Смерть
Неизвестно