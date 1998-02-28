Тиберг Алина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1998
Сын: Тиберг Александр Игоревич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.01.2000
Дочь: Тиберг Инга Игоревна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.07.2007
Сын: Тиберг Олег Игоревич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.01.2010
Дочь: Тиберг Эрика Игоревна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности