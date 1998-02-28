Тиберг Алина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиберг Алина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1998

Сын: Тиберг Александр Игоревич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.01.2000

Дочь: Тиберг Инга Игоревна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.07.2007

Сын: Тиберг Олег Игоревич

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Рождение ребёнка
08.01.2010

Дочь: Тиберг Эрика Игоревна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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