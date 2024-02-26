Афанасий Никифоров (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759 ст.
Дата смертиДо 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759 ст.
Отец: Никифор Филимонов (Ич)
Мать: Марья Васильева (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Иванова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Федорова (Вна)
Место жительства
Неизвестно
Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: Дарья Иванова (Вна)
Смерть
До 1795