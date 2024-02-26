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Афанасий Никифоров (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759 ст.

Дата смерти

До 1795

Пол

Мужской

Отец

Около 1734 г.р.

Мать

Около 1738 г.р.

Жена

Около 1764 г.р.
Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759 ст.

Отец: Никифор Филимонов (Ич)

Мать: Марья Васильева (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Иванова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Федорова (Вна)

Место жительства
Неизвестно
Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Козьма Афанасьев (Ич)

Мать ребёнка: Дарья Иванова (Вна)

Смерть
До 1795

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