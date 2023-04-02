Цыренов Цыденжаб Дамбаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыренов Цыденжаб Дамбаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1971

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1937 г.р.

Дети

1998 г.р.
Скрыто настройками приватности
2008 г.р.

Добавил:

ЭЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1971

Отец: Цыренов Дамба

Мать: Дылыкова Доржи-Ханда

Рождение ребёнка
12.04.1998

Сын: Цыренов Аюр Цыденжапович

Мать ребёнка: Цыренова Дулма Балдандоржиевна

Рождение ребёнка
20.12.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цыренова Дулма Балдандоржиевна

Узон, Дульдургинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
22.10.2008

Дочь: Цыренова Аяна Цыденжаповна

Мать ребёнка: Цыренова Дулма Балдандоржиевна

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