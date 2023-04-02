Цыренов Цыденжаб Дамбаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1971
Отец: Цыренов Дамба
Мать: Дылыкова Доржи-Ханда
Рождение ребёнка
12.04.1998
Мать ребёнка: Цыренова Дулма Балдандоржиевна
Рождение ребёнка
20.12.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цыренова Дулма Балдандоржиевна
Узон, Дульдургинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
22.10.2008
Дочь: Цыренова Аяна Цыденжаповна
Мать ребёнка: Цыренова Дулма Балдандоржиевна